شكرا لقرائتكم بيكيه يتحفظ على فكرة بقاء اللاعبين في معسكرات التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني تفهمه التام لرغبة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في استكمال الموسم الحالي، كما أشاد بالجهود المبذولة من أجل ذلك، لكنه تحفظ فقط على بعض الإجراءات وخاصة البقاء في معسكرات تدريبية بمثابة حجر صحي، بعيداً عن أسر اللاعبين.

وأوضح بيكيه في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الاثنين أنه يشعر بأن ابتعاد اللاعبين عن عائلاتهم للبقاء في معسكرات تدريبية منعزلة سيكون شيئا صعبا، وقال: الابتعاد عن العائلة سيكون أمرا صعبا. سيكون من الأفضل تجنب البقاء في المعسكرات.

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وأعرب بيكيه عن اعتقاده بأن رابطة الدوري الإسباني تعمل بشكل مثالي لاستئناف المسابقة، وأضاف جيرارد: أتفهم اهتمام الرابطة باستكمال الموسم، لأن هناك أشياء عديدة على المحك. ورغم كوننا في الصدارة، سيكون من السيئ للغاية أن ننهي الموسم ونفوز باللقب بهذا الشكل.

وأردف: قضينا وقتا طويلا بعيدا عن المنافسة لتوقف المسابقة بسبب وباء كورونا، وعلينا أن نضع في اعتبارنا ضرورة الاستعداد بشكل جيد لاستئناف المسابقة حتى نتجنب مخاطر الإصابات. قضاء بعض الأيام في التدريبات لن يكون أمرا سيئا.

وكان برشلونة استأنف تدريباته يوم الجمعة الماضي بعد خضوع جميع اللاعبين وأفراد الطاقم التدريبي لاختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.