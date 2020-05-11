شكرا لقرائتكم بايرن يبدأ العزل في فندق استعداداً لمواجهة يونيون برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توجه فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الأحد إلى الفندق الذي قرر النادي عزل جميع اللاعبين فيه حتى موعد المباراة المقررة أمام مضيفه يونيون برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وبعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تستأنف منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل بإقامة المباريات بدون جماهير ووفقا لمعايير وإجراءات صحية صارمة.

ومع إجراء التدريبات على ملعب "أليانز أرينا" بدون حضور جماهير، قرر بايرن عزل اللاعبين بأحد الفنادق قبل التوجه يوم السبت المقبل إلى برلين لخوض مباراة يوم الأحد.

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وطبقا للمعايير التي قدمتها رابطة الدوري الألماني، يجرى إلزام اللاعبين والمدربين وكذلك المشرفون بقواعد صحية صارمة، وذلك في ظل إقامة المباريات التي لن تشهد حضور الجماهير.

وكانت السلطات الحكومية قد منحت الضوء الأخضر لاستئناف المنافسات بشرط الإيفاء بمعايير صحية صارمة لمنع انتقال العدوى، حيث تأمل الأندية في استكمال الموسم من أجل تفادي خسائر هائلة متعلقة بعائدات البث التلفزيوني.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول الدوري بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند الذي يلتقي شالكه في أولى مباريات يوم السبت المقبل.