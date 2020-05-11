الشقيق الأصغر ليانس أنتيتوكونمبو يرغب في بدء مسيرته الاحترافية من أوروبا

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لوس انجليس (أ ف ب) - يعتزم أليكس أنتيتوكونمبو الشقيق الأصغر ليانيس نجم ميلووكي باكس متصدر دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بدء مسيرته الاحترافية من أوروبا التي اعتبرها أسرع طريق للوصول إلى الدوري الأميركي للمحترفين.

وتخرج أليكس (19 عاما) من مدرسة ثانوية أمريكية في ميلووكي وتلقى عروضا لمنح دراسية من العديد من الجامعات بينها جامعة ديباول في شيكاغو.

وقال أليكس المولود في اليونان والذي التحق بشقيقه يانيس إلى ميلووكي عام 2013، في تصريح لموقع "يوروهوبس" "أريد أن أصبح محترفًا في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "لقد ولدت وترعرعت في أوروبا. أعرف كرة السلة الأوروبية وأفضل شيء بالنسبة لي هو التوقيع على عقد مع ناد أوروبي".

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وتابع أليكس الفارع الطول (متران) بخصوص الخطوة الأوروبية "سأضطر إلى التدريب ومنافسة لاعبين أكبر مني سنا، ستكون لدي خبرة المنافسة والضغوط القويتين".

وفي حال لعب أليكس في الدوري الاميركي للمحترفين، سيصبح رابع فرد من عائلته يشارك في الدوري الأفضل عالميا، حيث سينضم إلى أشقائه الأكبر منه سنا وهم يانيس، افضل لاعب في الدوري موسم2018-2019، ثاناسيس الذي يلعب بدوره مع ميلووكي باكس وكوستاس الذي يلعب في لوس انجليس ليكرز.

وتألق أليكس في بطولة الثانويات بمعدل 20 نقطة و7,3 متابعات في المباراة الواحدة.