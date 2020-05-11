كأس ديفيس: بيكيه "متشائم قليلا" بخصوص إقامة نهائيات 2020

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







مدريد (أ ف ب) - قال جيرار بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ومالك المجموعة المنظمة لنهائيات كأس ديفيس في كرة المضرب، الأحد أنه "متشائم قليلا" بخصوص تنظيمها هذا العام بسبب "الشك" المرتبط بوباء كورونا المستجد.

وأوضح بيكيه في تصريح لقناة "موفيستار" الإسبانية "هناك الكثير من الشك. نحن نحاول مواكبة ما تقوله الحكومة عن الرياضة، وما إذا كان يمكننا ضمان تواجد الجماهير داخل كاخا ماجيكا (المركز الأولمبي لكرة المضرب في مدريد الذي يستضيف النهائيات)".

وأضاف بيكيه مالك مجموعة كوسموس للاستثمارات التي وقعت عقدا مع الاتحاد الدولي لكرة المضرب لمدة 25 عاما بقيمة ثلاثة مليارات من دولار "أود أن أقول إنني متشائم قليلا لأن كأس ديفيس بدون جماهير أمر صعب".

وتابع "لا أعتقد أن أي شخص في الوقت الحالي لديه يقين أنه يمكننا ضمان تواجد الجماهير أو إذا كانت النهائيات ستقام خلف الأبواب المغلقة. مع مرور الأيام، أعتقد أنه سيكون لدينا المزيد من الوضوح".

Advertisements

ومن المقرر ان تقام نهائيات كأس ديفيس 2020 في الفترة بين 23 و29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في العاصمة الإسبانية. وكانت إسبانيا توجت العام الماضي، على حساب كندا، بلقب النسخة الأولى من كأس ديفيس بحلتها الجديدة، والتي تقام على مدى أسبوع واحد في أواخر الموسم بمشاركة 18 منتخبا، بدلا من توزيعها على مدى أربعة أسابيع وفي دول مختلفة بحسب المتنافسين.

وتعتبر إسبانيا أحد الدول الأكثر تضررا من "كوفيد-19" مع إصابة أكثر من 264 الف شخصا ووفاة أكثر من 26 ألفا. وبحسب الاجراءات الحكومية الصارمة لتفكيك العزل التام، سيتم بدءا من المرحلة الرابعة التي تدخل حيز التنفيذ في أوائل حزيران/يونيو، السماح بإقامة أحداث في الهواء الطلق (مثل مباريات كرة القدم) شرط ألا يتجاوز عدد المتواجدين 400 شخص، وأخرى داخل صالة لا تتجاوز حضور 50 شخصا.

وأدت جائحة "كوفيد-19" التي تسببت بوفاة نحو ربع مليون شخص حول العالم، الى شلل شبه كامل في الرياضة، وتعليق منافسات الكرة الصفراء منذ آذار/مارس الماضي وحتى 13 تموز/يوليو المقبل على الأقل، بما شمل إلغاء ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية الى أيلول/سبتمبر.