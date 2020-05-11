شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعرض زيارة غزل المحلة للاعتذار واتجاه فى المجلس للموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أسامة نبيه، لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق، زيارة نادى غزل المحلة وتقديم اعتذار رسمي، بعد الأزمة التى نشبت بينهما عقب إعلان أسامة نبيه أنه رفض التسجيل فى الأبيض عندما كان معاراً من صفوفه لغزل المحلة.

ويعقد مجلس غزل المحلة اجتماعا مهما اليوم قبل اتخاذ القرار النهائى، سواء بقبول الصلح، أو اتخاذ قرار بإرسال شكوى لاتحاد الكرة تشهد المطالبة برد جميع المبالغ التى حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزل المحلة، كما سيتم المطالبة بتعويض مالى كبير.

ويتبنى الإعلامى سيف زاهر مبادرة الصلح بين الطرفين بعد إجرائه اتصالات بأعضاء مجلس إدارة المحلة لتصفية الأجواء، والتأكيد على احترام الجميع لمنظومة غزل المحلة.

من جهته أكد أسامة نبيه أن الأمر كان مجرد دعابة، قائلا، "أعتذر إذا كنت أسأت التقدير، وأكرر اعتذارى لمنظومة غزل المحلة بالكامل، والذى سعدت باللعب معه"، وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التى تحدث داخل الملعب مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد فى الأزمة.

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وفى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وقال أسامة نبيه فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

فيما جاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجده بالنادى طرفنا.