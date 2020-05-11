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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أوناجم يطلب الدعاء لابنته بعد تعرضها لإصابة بسيطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المغربى محمد أوناجم، لاعب الزمالك، صورة لابنته عبر حسابه على إنستجرام مطالباً متابعيه بالدعاء لها، حيث تعرضت لإصابة بسيطة قائلا، "اللهم اشفى ابنتى شفاء لايغادر سقماً".
وتوج محمد أوناجم مع الزمالك بثلاث بطولات منذ انضمامه لقلعة ميت عقبة، وكانت بدايتها بالتتويج بكأس مصر فى النسخة الماضية ثم بطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى ، كما سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف لزملائه.
فيما كشف مصدر مقرب من أوناجم أن الفرنسى كارتيرون أكد للاعب المغربى أنه ضمن حساباته الرئيسية بالفريق ويراه لم يقدم مستواه بنسبة 100% كونه انضم للزمالك، دون التجهيز بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك قدم مستويات رائعة،
انضم محمد أوناجم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى، قادمًا من نادى الوداد البيضاوى المغربى، حيث شارك مع الفريق الأبيض فى 22 مباراة بواقع 13 مباراة فى الدورى الممتاز، و6 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا ومباراة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الأفريقى، فيما شارك فى 3 مباريات ببطولة كأس مصر عن النسخة الماضية.
أحرز أوناجم مع الزمالك 3 أهداف، بواقع هدفين فى الدورى الممتاز وهدف فى دورى أبطال أفريقيا فيما صنع 5 أهداف من بينهم صناعته لهدف فى كأس مصر النسخة الماضية، وحصل على إنذارين.
تولى الفرنسى باتريس كارتيرون، القيادة الفنية للزمالك، خلفًا للصربى ميتشو، ديسمبر الماضى، لذا شارك أوناجم مع الأبيض تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، فى 17 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، وحصل على إنذار
وتأهل مع الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى، فى نصف النهائى الإفريقى، الذى قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تأجيله لأجل غير مُسمى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.
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