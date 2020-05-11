اخبار الرياضه

مستشفى الأهلي يغلق أبوابه فى يونيو.. ونيدفيد الاستثناء الوحيد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الأهلي يغلق أبوابه فى يونيو.. ونيدفيد الاستثناء الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مستشفى الأهلى من إغلاق أبوابه لأول مرة منذ فترة طويلة، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن هناك 3 لاعبين من أصل 4 أصبحوا على مقربة من الشفاء الكامل والجاهزية للعودة من جديد لتدريبات الفريق الأحمر على مدار شهر مايو الجارى ويونيو المقبل باستثناء لاعب وحيد.

ويشهد شهر مأى الجارى عودة الثنائى الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود للمشاركة فى التدريبات الجماعية، فى الوقت الذى تأكدت عودة سعد سمير نهاية شهر يونيو المقبل، فى الوقت الذى سيصبح كريم نيدفيد هو النزيل الوحيد فى مستشفى الأهلى لاستمرار معاناته من إصابة فى الركبة ستحتاج لعلاج يمتد لمدة شهرين من الآن على الأقل.

37af69514d.jpg

حمدى فتحي

أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الركبة يسير بشكل جيد للغاية فى هذه المرحلة مع حمدى فتحى، وأن اللاعب أصبح قريباً من العودة بشكل رسمي.

ويتواصل حمدى فتحى مع خالد محمود، طبيب الفريق، الذى يتابع معه كل كبيرة وصغيرة بالبرنامج العلاجى والتأهيلى الذى يؤديه فى الوقت الحالى، فى الوقت الذى أكد اللاعب أنه يشعر بتحسن فى حالته، مطمئنا جماهير النادى على سير برنامجه بشكل جيد ما يقربه من العودة قريبا للتدريبات.

98f6c3acde.jpg

Advertisements
محمد محمود

لا يختلف حال محمد محمود كثيراً بعد انتهاء فترة علاج محمد محمود لاعب وسط الأهلى والذى أجرى جراحة الرباط الصليبى للمرة الثانية، وسيكون اللاعب مضطراً للسفر لألمانيا بمجرد فتح المجال الجوى للاطمئنان على الجراحة التى أجراها قبل العودة من جديد لتدريبات الأهلي.

f6079e42d1.jpg

سعد سمير

يصبح سعد سمير مدافع النادى الأهلى جاهزاً للمشاركة فى تدريبات ناديه أوآخر شهر يونيو، بعد انتهاء برنامجه العلاجى الذى يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر أكيلس فى ألمانيا.

ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء ، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء ألفترة الماضية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى الأهلي يغلق أبوابه فى يونيو.. ونيدفيد الاستثناء الوحيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا