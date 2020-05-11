شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد لليوم السابع: مستعد أبوس دماغ البدرى عشان ينسى "غلطتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مقارنتى بالحضرى قضت عليا فى الأهلى

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"غلطت فى حق البدرى ولازم أعتذر له.. مقارنتى بالحضرى قضت عليا.. ندمت على رحيلى من الأهلى.. حفيد الخطيب سيقلب موازين الكرة فى مصر.. برشح أحمد الشناوى بهذه التصريحات النارية فتح أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق قلبه لـ ”الخليج 365” ودار الحوار التالى ..

*هل تعرضت للظلم فى الأهلى؟

لأ مش ظلم بس مقارتنى بالحضرى قضت عليا بدرى، توقيت خروجه من الأهلى والطريقة التى رحل بها لم تساعدنى أن آخذ وقتى الكافى لخلافته، وجدت هجوما من بعض الإعلاميين وبعض الناس فى الجهاز الفنى.

*ما هو القرار الذى اتخدته وشعرت بالندم بعده؟

الرحيل عن الأهلى لو رجع بى الزمن مكنتش همشى من النادى مهما حصل .

*ما سر خلافك مع حسام البدرى وقتها ؟

شعرت أنه لم يحترمنى ويقدرنى مثلما فعل مع أحمد السيد وقتها فحدثت أزمة بينا .

*يقال إن الخلاف بينكما وصل للتعدى عليه؟

بالفعل كاد الأمر يتطور للمرحلة دى ولكنى أخطأت ولازم استغل الفرصة وأعتذر لكابتن حسام على غلطتى ومستعد أبوس دماغه كمان، أكيد لو كنت بالخبرات الحالية مكنتش هعمل كدا، وهو بردو اكتسب خبرات في الوقت الحالي مكنتش موجودة زمان .

*كيف ترى الفراعنة تحت قيادة حسام البدرى؟

مخدش فرصته لسه، وجدت إصابات وعدم استعدادات قوية ثم جاءت الكورونا وتوقف النشاط فمازال الحكم على المنتخب معه مبكراً لازم نساعده الأول.

*لماذا لا يفوز الأهلى باللقب الأفريقي منذ 7 سنوات ؟

الفريق صادفه سوء حظ كبير رغم وصوله للمباراة النهائية في موسمين، ولكن الإصابات والتحكيم وعدم التوفيق كانوا السر في ضياع اللقب .

*وماذا عن فرص الأهلى في الصعود للعرش الأفريقى هذا الموسم ؟

أتمنى بالطبع اللقب أهلاوى، وأتمنى أن تكون المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك لتشريف الكرة المصرية ولكن دون أزمات مثل موقعة السوبر.

*من الحارس الذى ترشحه للانضمام للأهلى؟

أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز وعامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى .

*ماسر عشق الأهلاوية للتونسى على معلول؟

عشان مخلص ومجتهد ولا يبخل بنقطة عرق عن النادى لذلك يستحق هذه المكانة لدى الأهلاوية.

*ما رأيك فى قرار أحمد فتحى بالرحيل عن الأهلى؟

حقه هو أدرى بظروفه بس كانت أمنية حياتى يكمل في الأهلى بس هو بص للحتة المالية أكتر.

*وهل يختلف موقف عبد الله السعيد عن أحمد فتحى؟

الأمر متشابه الاثنين مواهب كروية مميزة ولكنهم خسروا حب الجماهير وفضلوا الفلوس، ومقدر ظروفهم لأنهم مش ولاد النادى وحسوا أنهم مش هيكون ليهم مستقبل في الأهلى لا تدريب ولا إدارة .

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*هل رفضت عرضا من الزمالك لكونك ابن الأهلى ؟

حدث كثيراً كنت صغيرا ورفضت عرض الزمالك ورفضت عرض المصرى الأعلى من الناحية المادية عن عقدى في الأهلى لأنى من أبناء الأهلى .

*وماذا عن نصيحتك لحسام عاشور؟

بقوله لو مفيش عند عرض مادى كويس اعتزل في الأهلى أفضل بكتير.

*من تراه يستحق العودة للأهلى من كتيبة المعارين؟

محمد شريف وأحمد ياسر ريان وعمار حمدى متميزين للغاية .

*هل تؤيد رحيل رمضان صبحى عن الأهلى بعد انتهاء الإعارة ؟

رمضان لاعب مهم يكمل سنة معانا ثم يحترف لو جاله عرض مميز من الناحية المادية.

*من هو اللاعب الذى تتمنى رؤيته بالقميص الأحمر ؟

باهر المحمدى كابتن الإسماعيلى .

*كيف ترى أزمة مؤمن زكريا مع الأهلى ؟

الأهلى معندوش أزمات مع مؤمن..الأهلى لا يتخلى عن أبنائه مهما حصل،وبإذن الله مؤمن زكريا هيرجع أقوى من الأول .

*لماذا يتعرض الأهلى لهجوم شرس في وسائل الإعلام ؟

المصلحة تحكم.. الغريب أن الهجوم جاى من ولاد النادى ومعرفش إيه سر التربص بالنادى رغم أن الإدارة بتاخد قرارات صحيحة ومش عشوائية .

*البعض يشبه فايلر بمانويل جوزيه.. ما تعليقك ؟

فايلر يسير بخطوات متميزة مع الأهلى ولكن جوزيه لا يقارن بأحد.

*مارأيك في رحيل شريف إكرامى عن الأهلى ؟

خرج من الباب الكبير عشان ذكى ومثقف، اختار الوقت المناسب لو كان أصغر سناً كان هيستمر بس خروجه صح عشان يلعب.

*هل يحتاج الأهلى لحراس جدد في وجود الشناوى ؟

نعم يحتاج حارس مرمى، الاهلى لازم يكون فيه 3 حراس دوليين والقصة ليست فى الشناوى وإنما في حالة لا قدر الله إصابة على لطفى ماذا سيفعل الشناوى بمفرده؟.

*البعض يؤكد أن مصطفى شوبير يتواجد في الأهلى بالواسطة ؟

لأ طبعا.. مصطفى حارس مميز ومش جريمة إن أبوه شوبير، بالعكس هو أكبر دليل أنه حارس متميز عشان الجينات، وحازم إمام لاعب موهوب وأبوه حمادة إمام وشريف إكرامى حارس رائع ووالده إكرامى، وكذلك أحفاد الخطيب .

*بمن تقصد بأحفاد الخطيب؟

لدى في أكاديمية الأهلى أحفاد محمود الخطيب رئيس النادى يتدربون معنا، يوسف وعمر، عمر بيلعب برجله كويس وشويط، إنما يوسف معجون مهارات زى جده، وهيكون ليه مستقبل كبير أوى في الكورة .

*كيف ترى مصير بطولة الدوري هذا الموسم ؟

لازم الدورى يكمل بس بردو مش على حساب صحة المصريين ، لو فى قلق أؤيد إلغاء البطولة ولكن مع تحسن الأوضاع يبقى نرجع المسابقة .

*في حال إلغاء البطولة تؤيد منح اللقب للأهلى؟

طبعا.. وزى ماحصل في فرنسا وتتويج باريس سان جيرمان وكمان هيحصل مع ليفربول الانجليزى.

*هل قدم الرياضيون دوراً مؤثراً في أزمة كورونا ؟

البعض شارك فى حملات التوعية مع الفنانين والبعض الآخر شارك في حملات الخير لدعم المتضررين وكلها خطوات إيجايبة تستحق الثناء.

*ما هى طقوسك في شهر رمضان الكريم ؟

الطقوس المعتادة لأى مسلم ولكن هذا العام أفتقد بشدة صلاة التراويح في المسجد والعزومات والخروجات بسبب أزمة كورونا ولكنها جعلتنى اكتشف مواهب دفينة فى ولادى لم أكن أعرفها، لدى أسر دمه خفيفه جدا وطلع رسام مميز وأدم متميز في التكنولوجيا.