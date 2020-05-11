شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف مصير شكوى غزل المحلة ضد أسامة نبيه فى أزمة التفويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى غزل المحلة، حتى الآن، لم يتقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه، لاعب الزمالك ومدرب منتخب مصر السابق، بشأن التصريحات التى أدلى بها مؤخرا عبر قناة أون تايم سبورت، والتى قال فيها إنه رفض التسجيل فى شباك الزمالك عندما كان لاعبا فى صفوف غزل المحلة موسم 2001 - 2002 وتحديدا فى مباراة الفريقين فى قبل نهائى كأس مصر.

وقال مسئولو اتحاد الكرة، إنه فى حال وصول شكوى رسمية من جانب غزل المحلة، بعد مرور 19 عاما على المباراة، فوفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" فإنه لا يجوز نظرها لأنها تخطت المهلة القانونية المحددة لتقديم هذه النوعية من الشكاوى والمقدرة بعامين من تاريخ إقامة المباراة.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن ما يتردد عن سحب اللقب من الزمالك غير وارد على الإطلاق، لأن الفريق الأبيض ليس طرفاً فى الأزمة ولم يوجه له أى اتهام من غزل المحلة بتحريض نبيه على التخاذل مثلا، لذا فلا يوجد عقوبات على النادى الأبيض.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه فى حال وصول شكوى رسمية سيتم التناقش حولها، وقد يتم تحويلها للجنة القيم، على أن تصدر عقوبة ضد أسامة نبيه بسبب هذه التصريحات.

ويعقد مجلس إدارة نادى غزل المحلة اجتماعاً مهماً اليوم، الاثنين، قبل التقدم بشكوى رسمية ضد أسامة نبيه لاعب الزمالك ومدرب المنتخب السابق، على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما خلال الأيام الماضية، عقب إعلان أسامة نبيه أنه رفض التسجيل فى الأبيض عندما كان معاراً لصفوفه لغزل المحلة.

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ويُراجع مسئولو غزل المحلة فى اجتماع اليوم الصيغة النهائية للشكوى قبل التقدم بها لاتحاد الكرة، والتى ستشهد طلب رد جميع المبالغ التى حصل عليها أسامة نبيه خلال فترة لعبه لغزل المحلة، كما سيتم المطالبة بتعويض مالى كبير، ويرغب مسئولو غزل المحلة، بجانب إرسال الشكوى لاتحاد الكرة، مقاضاة أسامة نبيه قضائياً، وهو الأمر الذى تبحث إدارة النادى مدى جدواه مع الإدارة القانونية للنادى.

من جانبه أكد أسامة نبيه أن الأمر كان مجرد دعابة، قائلا، "أعتذر إذا كنت أسأت التقدير، وأكرر اعتذارى لمنظومة غزل المحلة بالكامل والذى سعدت باللعب معه"، وأضاف أسامة نبيه أن هناك العديد من المداعبات التى تحدث داخل الملعب مؤكداً أن الزمالك ليس طرفاً من قريب أو بعيد فى الأزمة.

فى المقابل، أصدر مسئولو نادى غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن فيه شكوى أسامة نبيه، لاعب المحلة السابق، بعد إعلانه رفض إحراز أهداف فى مرمى فريقه الأسبق الزمالك خلال المباراة التى جمعتهما بكأس مصر.

وكان أسامة نبيه قال فى تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت، "لعبت ضد الزمالك مع غزل المحلة فى نصف نهائى الكأس، وأتيحت لى فرص للتسجيل فى شباك ولكن قلبى لم يطاوعنى على التسجيل فى شباكه، وأتيحت لى فرصة للتسجيل فى مرمى الزمالك فقلت لإبراهيم حسن وقتها ابعدها حتى لا أسجل فى شباك الفريق الأبيض".

فيما جاء نص البيان الذى أصدره نادى غزل المحلة كالتالى: "نظراً لما بدر من المدعو/أسامة نبية من تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي/سيف زاهر تحدث خلالة عن تعمدة إضاعة الفرص وعدم إحراز أهداف خلال مباراة الدور قبل النهائى لمسابقة كأس مصر بين فريقى نادى غزل المحلة ونادى الزمالك وذلك خلال فترة تواجدةبالنادى طرفنا.