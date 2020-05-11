شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور ..عبد الله جمعة و عبد الغنى " محبة بعد عداوة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن مقولة " ما محبة إلا بعد عداوة " تنطبق على علاقة صداقة ثنائى الزمالك عبد الله جمعة و محمد عبد الغنى التى توطدت علاقتهم بقوة فى الفترة الأخيرة .

دخل محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في وصلة هزار مع زميله في الفريق عبد الله جمعة الظهير الأيسر، أثناء تواجد الأخير ضيفًا على برنامج أخبارنا بقناة نادي الزمالك مؤخرا .

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وقال عبد الغني عن عبد الله جمعة: أول ما دخلت النادي مكنتش بحبه ولا بطيقه، ليرد عليه عبد الله جمعة: بس خطفت قلبك وبقيت تحبني.

و نجد ان كلا الثنائي تربطهم هوايات مشتركة على السوشيال ميديا و أبرزها لعب بابجى التى يتنافسا عليها مع أصدقائهما .

ويرصد الخليج 365 لقطات لثنائي الزمالك توضح قوة صداقتهما فى الصور التالية :