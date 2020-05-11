شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستعد لاستئناف الدورى بالتدريب فى الجيم على أنغام "بيلا تشاو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، تدريباته البدنية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري العام، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، التي بدأت في مارس الماضي، بسبب وباء كورورنا المستجد.

ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، خلال أدائه التدريبات البدنية منفرداً في صالة الجيم على أنغام أغنية "بيلا تشاو".

وكان كهربا قد اعتاد على خوض التدريبات في الفترة الأخيرة، برفقة زميله صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي.

في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سيقوم بحجز الشكوى الخاصة بالنادى فى قضية كهربا خلال الأيام المقبلة، لإصدار قرار بشأنها بعد الحصول على رد من كافة الأطراف فى القضية.

وقال المصدر ذاته، إن الاتحاد الدولى عقب حجز الشكوى سيحدد يوماً من أجل عقد جلسة لإصدار حكم بتلك القضية، بعدما لجأ نادى الزمالك إلى المحامى الإيطالى سلفاتورى تشيفالى فى قضية كهربا بدلا من البرتغالى برناردو بالميرو خشية وجود أى علاقة بين المحامى البرتغالى ونادى أفيش البرتغالى الذى قام بضم كهربا قبل انتقاله إلى الأهلى.

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وعمل سلفاتورى تشيفالى، محامى الزمالك فى قضية كهربا، مع كانافارو لاعب المنتخب الإيطالى السابق وكذلك فى عدد من الاستشارات القانونية مع الأندية الإيطالية، وأبرزهم ميلان ونابولى إلى جانب عمله مع ماسيمو كاريرا المرشح السابق لتدريب الأهلى وحرص تشيفالى على التواصل مع مسؤولى الزمالك بشأن كافة الأمور التى تخص قضية كهربا بعدما تلقى مسؤولو الزمالك رد اللاعب حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى، رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وجاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخالفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسؤولو الزمالك على الفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسؤولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

ويتولى "تشيفالى" ملف قضية كهربا فى الزمالك، وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء الفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة تتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها، ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.