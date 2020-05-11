شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمال حمزة يتقمص شخصية الزعيم فى مدرسة المشاغبين مع ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقمص جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، دور الزعيم عادل إمام فى مشهد تمثيلى من مسرحية مدرسة المشاغبين برفقة ابنته عبر حسابه على إنستجرام، فى محاولة لمواجهة ملل العزلى المنزلى الذى فرضه وباء كورونا على العالم بأسره.

وفى وقت سابق، أبدى جمال حمزة تعجبه من الأحاديث التى تدور حول أن التوأم حسام وإبراهيم حسن هما من حققا بطولات الزمالك مطلع الألفية الجديدة بعدما انتقلا للقلعة البيضاء قادمين من الأهلى.

وقال حمزة فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، "أحترم التوأم حسام وإبراهيم حسن بشدة، ولكن دورهما مع الزمالك كان تكميلى لباقى اللاعبين الكبار فى الزمالك حينئذ، حيث كان الفريق يضم عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، مثل حازم إمام ووائل القبانى وعبد الحليم على وتامر عبد الحميد وعبد الواحد السيد وغيرهم".

وأضاف نجم الزمالك السابق، "دور التوأم كان تكميليا فى حصد البطولات الكثيرة التى حققها هذا الجيل للقلعة البيضاء"، متسائلا، " لماذا لم يحقق التوأم حسام وإبراهيم بطولات مع النادى المصرى بعد انتقالهما له؟!".

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من ناحية أخرى، حدد مسؤولو الزمالك، شرطًا جديدا أمام صفقات الموسم القادم، وذلك قبل فترة الانتقالات المتقبلة ويتمثل الشرط أن أي لاعب سيكون مرشحا للانضمام إلى الفريق ويتحدث عن رغبته فى اللعب للأهلى أو الزمالك سيتم استبعاده من الترشيحات.