اتحاد الكرة يكشف موقفه حال تقدم غزل المحلة بشكوى ضد أسامة نبيه

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تنظر شكوى غزل المحلة ضد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق لأنها تجاوزت المدة القانونية.
وقال المصدر إن المحلة لم يقدم حتى الآن أي شكوى
كان نبيه، قد أعلن مؤخراً في تصريحات إعلامية، أنه رفض التسجيل في مباراة فريقه المحلة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بعدما أتيحت له عدة فرص للتسجيل، قبل أن يؤكد أن تصريحاته كانت على سبيل الدعابة.
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