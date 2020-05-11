اتحاد الكرة يكشف موقفه حال تقدم غزل المحلة بشكوى ضد أسامة نبيه

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن الجبلاية لن تنظر شكوى غزل المحلة ضد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر السابق لأنها تجاوزت المدة القانونية.

وقال المصدر إن المحلة لم يقدم حتى الآن أي شكوى

وقد يتم تحويلها إلى لجنة القيم لكن من غير الوارد سحب اللقب من الزمالك، موضحا أن المدة القانونية الشكوى في مثل هذه الأمور يكون عامين من تاريخ إقامة المباراة.كان نبيه، قد أعلن مؤخراً في تصريحات إعلامية، أنه رفض التسجيل في مباراة فريقه المحلة أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، بعدما أتيحت له عدة فرص للتسجيل، قبل أن يؤكد أن تصريحاته كانت على سبيل الدعابة.