صفقة تبادلية منتظرة بين برشلونة ويوفنتوس

يقترب نادي برشلونة الإسباني من عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات المقبلة، لدعم خط وسط الفريق الكتالوني في ظل عدم المشاركة الأساسية للاعب إيفان راكيتيتش.

وأشارت تقارير بريطانية، اليوم الإثنين، أن يوفتوس يضع لاعب برشلونة آرثر ميلو هدفاً رئيسياً، بينما يتطلع برشلونة إلى الحصول على خدمات البوسني ميرالم بيانيتش لاعب اليوفي، الأمر الذي قد يسهل عقد الصفقة التبادلية خاصة مع التأثر الإقتصادي للنادي الكتالوني جراء فترة توقف النشاط الرياضي.

كان الفريق الإسباني، قد وضع عدد من اللاعبين على رأس اهتماماته الميركاتو المقبل، على رأسهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وعودة البرازيلي يوفتوس يضع لاعب برشلونة آرثر ميلو هدفاً رئيسياً، بينما يتطلع برشلونة إلى الحصول على خدمات البوسني ميرالم بيانيتش لاعب اليوفي، الأمر الذي قد يسهل عقد الصفقة التبادلية خاصة مع التأثر الإقتصادي للنادي الكتالوني جراء فترة توقف النشاط الرياضي.كان الفريق الإسباني، قد وضع عدد من اللاعبين على رأس اهتماماته الميركاتو المقبل، على رأسهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وعودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

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