دراسة طبية تحذر لاعبي البشرة السمراء في البريميرليج من كورونا

نقلت تقارير بريطانية اليوم الإثنين، دراسة طبية تم إجراؤها بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على النشاط الرياضي، تزامناً مع دعوات عودة البريميرليج مجدداً بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي.
وأكدت الدراسة التي تسببت في
وطالبت رابطة لاعبي البريميرليج، توضيح مدى حقيقة تلك الأخبار الطبية، قبل استئناف المنافسات من جديد، في الوقت الذي من المقرر فيه أن تجتمع أندية البريميرليج اليوم الإثنين لمناقشة سبل استئناف المباريات المتبقية من الدوري.
ويقترب ليفربول من التتويج باللقب بعد فترة غياب دامت 30 عاماً، ويفصله 6 نقاط عن حصد اللقب.
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