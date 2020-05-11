رابطة لاعبي الدوري الإسباني ترفض انتظام الأندية في فترة حجر صحي جديد

قدمت رابطة لاعبي الدوري الإسباني لكرة القدم، اعتراضها الشديد، على نية الجهات المعنية بقرار استئناف منافسات الدوري الإسباني المتوقف منذ مارس الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، في دخول اللاعبين لفترة حجر صحي تتجاوز مدة الشهر استعداداً لاستئناف منافسات الليجا.

نقلت تقارير بريطانية، تصريحات عن الرابطة، سجلت فيها رفضها لتلك المقترحات بداعي التأثير النفسي الشديد على اللاعبين كونهم انتظموا أخيراً في منازلهم لفترة حجر صحي تجاوزت الشهرين، وبالتالي من الصعب أن تتكرر المدة المشابهة، فضلاً على حرمانهم من الدعم الأسري بملاقاة ذويهم.

كانت الأندية الإسبانية، وعلى رأسها

مدة الشهر استعداداً لاستئناف منافسات الليجا.نقلت تقارير بريطانية، تصريحات عن الرابطة، سجلت فيها رفضها لتلك المقترحات بداعي التأثير النفسي الشديد على اللاعبين كونهم انتظموا أخيراً في منازلهم لفترة حجر صحي تجاوزت الشهرين، وبالتالي من الصعب أن تتكرر المدة المشابهة، فضلاً على حرمانهم من الدعم الأسري بملاقاة ذويهم.كانت الأندية الإسبانية، وعلى رأسها برشلونة ، بدأت مطلع الأسبوع الجاري في استئناف أنشطتها التدريبية مجدداً من مقراتها بعد اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة كافة.

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