رياضة | كومباني: فان دايك أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومباني: فان دايك أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البلجيكي فينسنت كومباني، قائد مانشستر سيتي السابق، عن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وكشف في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:" لو سئلت عن أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي، بالتأكيد سأختار فيرجل فان دايك".

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وتابع:" الإشارات التي قدمها مع ليفربول ومن قبل مع ساوثهامبتون، تدل على وصوله لقمة مستواه، وسينجح في الوصول إلى أبعد من ذلك".

وواصل:" تمكن من احداث الفارق مع ليفربول من خلال تواصله مع عناصر الفريق، أو من خلال المستويات التي يقدمها".

وأتم:" ليفربول أصبح فريق مختلف للغاية بعد انضمام فان دايك، وحصلوا على العديد من البطولات، لذلك اخترته أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي".