رياضة | الأهلي مستمر في مفاوضاته لضم جناح المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي مستمر في مفاوضاته لضم جناح المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني بنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، بالوقوف على أهم المهارات التي تنقص الفريق الأحمر، والاستعداد لعقد الصفقات الهامة لتدعيم صفوف الفريق بأسماء لها صفات مهارية وفنية عالية.

وعاد اسم اللاعب طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب، للطرح من جديد أمام مسؤلي الأهلي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم مغالات المقاولون العرب في قيمة اللاعب.

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وأعطى رينينه فايلر، الضوء الأخضر لضم طاهر، بعدما شاهد أكثر من مباراة للاعب خلال الفترة الماضية، ووجد فيه الشخصية المطلوبة، وأنه لاعب قوى وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

ويضم المارد الأحمر في مركز الجناح أكثر من لاعب على رأسهم رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد الإنجليزي والذي يسعى الأهلي الحصول على خدماته بشكل أساسي، وحسين الشحات، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، وجونيور أجايي.

