رياضة | علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي بالرحيل أو البقاء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر علي معلول يحسم مصيره مع الأهلي بالرحيل أو البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي في أكثر من مرة، رغبته في مواصلة مشواره مع القلعة الحمراء وقد يعتزل داخل الفريق الأحمر.

وكانت هناك بعض الأندية ترغب بالتعاقد مع علي معلول، بعدما ارتبط اسم الظهير التونسي بأكثر من عرض خليجي خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه الملفت مع النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة الصريح التونسية، إن تم رفض بيع أو إعارة علي معلول من قبل لجنة تخطيط النادي الأهلي، للأندية التي تسعى لضمه خاصة بعدما ارتبط اسمه بمفاوضات جادة مع أكثر من فريق.

يذكر أن تمسك بالاستمرار داخل النادي الأهلي، ورفض كل العروض المقدمة له من بعض الأندية في الدوريات الخليجية.