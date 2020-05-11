رياضة | إنتر ميلان يحدد القيمة النهائية للتخلي عن إيكاردي لـ باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحدد القيمة النهائية للتخلي عن إيكاردي لـ باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي إنتر ميلان استقر على وضع القيمة المناسبة من أجل التخلي عن خدمات الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم الفريق لصالح باريس سان جيرمان.

وأوضحت التقارير، في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان طالب بضم إيكاردي مقابل 50 مليون يورو، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة إنتر ميلان.

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كما أكدت أن إدارة إنتر ميلان رفضت مطالبات باريس سان جيرمان والذي يلعب لها إيكاردي معارًا بتخفيض قيمة التخلي عنه بشكل نهائي، أصرت على الحصول على 70 مليون يورو للتخلي عن النجم الأرجنتيني.

وانتقل إيكاردي إلى إنتر ميلان قادمًا من سامبورديا واستمر طيلة مواسم 2013 حتى 2019، شارك فيها بـ 219 مباراة سجل خلالها 124 هدف، وانتقل لـ باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020.



