رياضة | أحمد ناجي: خافيير أجيري لم يتعامل معي بشكل جيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 11:32 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد ناجي: خافيير أجيري لم يتعامل معي بشكل جيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة الحالي ومنتخب مصر السابق، عن الفترة التي قضاها تحت قيادة خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة.

وقال ناجي خلال تصريحاته لبرنامج " النجوم فى رمضان " عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة الذي تقدمه ريهام سويلم:" خافيير أجيري لم يتعامل معي بشكل جيد".

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وتابع:" تغيير وجهة بطولة كأس الأمم الإفريقية من الكاميرون لمصر عقدت حسابات المدرب، لأنه حينها كان يحاول تجهيز فريق قادر على الوصول لكأس العالم 2022 وليس لتحقيق البطولة، مثلما كان الاتفاق مع اتحاد الكرة المصري".

وأكمل:" لكن تواجد البطولة الإفريقية على أرض مصر عقدت حسابات المدرب كثيراً".

وأتم:" كوبر مدرب كبير، حقق العلامة الكاملة، ووصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 7 سنوات في الجابون، بالإضافة إلى الوصول إلى كاس العالم بعد غياب 28 عام