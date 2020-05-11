شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض ضم «عنتر» فى الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض مجلس إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان ترشيح الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول انضمام محمد عنتر مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لتدعيم صفوف الدراويش بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد أفراد الجهاز الفنى رشح محمد عنتر للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد على أساس أن فريق الدراويش يحتاج إلى دعم في مركز رأس الحربة إلى جانب محمد الشامى مهاجم الفريق الأساسى، إلى جانب أن اللاعب لم يحصل على فرصة كاملة خلال تواجده مع القلعة البيضاء منذ انضمامه للفريق في الفترة الماضية، يأتى هذا في الوقت الذي اعترض فيه عدد من أعضاء مجلس الإدارة على انضمام اللاعب على أساس أنه لم يكن له تواجد مع الزمالك طوال الفترة الماضية ولم يكن مؤثرا في مباريات الفريق الأبيض سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، ووفقا لمصدر مسؤول داخل الإسماعيلى- رفض ذكراسمه- فإن مجلس الإدارة لن يتعاقد مع لاعب لم يكن مؤثرا بفريقه في الفترة السابقة خصوصا أن جماهير النادى كانت غاضبة من نتائج الفريق قبل توقف الدورى الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا في أرجاء العالم، ومن ثم فلا يجوز ضم لاعب بديل داخل فريقه ليتم الاعتماد عليه بالدراويش، وشدد المصدر على أن إبراهيم عثمان يرغب في التعاقد مع مهاجم إفريقى سوبر، لافتا إلى أن عددا من الوكلاء الأجانب عرض على إدارة الكرة بعض المهاجمين الأفارقة بالدورى المغربى والجزائرى والتونسى والكاميرونى، مؤكدا أن المجلس لن يتخذ قرارا نهائيا بضم مهاجم متميز قبل الحصول على موافقة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق.

كان «جوميز» طلب التعاقد مع 5 لاعبين في الموسم المقبل خلال جلسته مع مسؤولى الإسماعيلى أملا في تدعيم الفريق في الفترة المقبلة سواء في مركز المدافع أو الوسط أو رأس الحربة وحراسة المرمى والظهير الأيسر.

وفى ذات السياق دب خلاف حاد داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى حول إمكانية عودة محمد عواد حارس الفريق السابق الذي انتقل إلى الزمالك في الموسم الماضى، واعترض سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش على عودة محمد عواد بسبب الخلافات التي نشبت بينهما في الفترة السابقة أثناء انتقاله إلى الزمالك، وقال الصغير خلال إحدى جلساته الخاصة: «على جثتى لو عاد عواد مرة أخرى إلى الفريق طول ما انا موجود». ولم يتوقف اعتراض سعفان الصغير على انضمام محمد عواد فقط، لكنه رفض أيضا ترشيح أي حارس مرمى آخر للانضمام إلى صفوف الدراويش في الموسم المقبل، مؤكدا أن الفريق يمتلك حارسين متميزين هما محمد فوزى ومحمد مجدى، وشدد على أن الإسماعيلى يمتلك القدرة على تقديم حراس مميزين للكرة المصرية ولن يتوقف على رحيل أي حارس مرمى مهما حدث لا سيما أن الحارسين قدما عروضا متميزة في المباريات التي شاركا فيها. من جهة أخرى طلب ديديه جوميز المدير الفنى للدراويش من صبرى المنياوى مدير الكرة ومحمد محسن أبوجريشة المدرب المساعد تقريرا مفصلا عن كل لاعب خلال شهر رمضان خوفا من زيادة أوزان اللاعبين بسبب تواجدهم بالمنزل تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا التي أجبرت الجميع على البقاء في المنازل، وحذر «جوميز» من زيادة أوزان اللاعبين خلال الفترة الحالية انتظارا لقرار اتحاد الكرة بشأن عودة النشاط الكروى بعد الحصول على الموافقة الرسمية من أجهزة الدولة المعنية.