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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر راموس: استئناف "الليغا" أمر مهم اقتصادياً ومعنوياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
اعترف مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، بأن استئناف نشاط كرة القدم في إسبانيا يمثل خطوة مهمة على طريق التعافي من أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه أمر مطلوب على المستويين الاقتصادي والمعنوي. قال راموس في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "البلد يحتاج لكرة القدم كنشاط لدعم الاقتصاد، كما يحتاج الناس لهذا النشاط من أجل الإلهاء، أتلهف لعودة فعاليات الدوري الإسباني، علينا أن نلتزم بالتعليمات لنتخلص من هذا الفيروس". وأضاف: "أود توجيه رسالة دعم لجميع من فقدوا أعزاء عليهم، سنجتاز الأزمة وعلينا أن نتوحد". وعن الفترة المقبلة واستئناف المسابقة، قال راموس: "رابطة الدوري الإسباني هي من ستتخذ القرارات، ألمانيا وضعت النموذج وعلينا اتباعه، نود البقاء مع عائلاتنا، ولكن يجب أن نتسم بالمرونة أيضاً".
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