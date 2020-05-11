هل يحرم كورونا مئات اللاعبين بالأرجنتين من رواتبهم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

يظل كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز، ونجم كرة القدم الأرجنتيني، من بين اللاعبين الأعلى راتباً في كرة القدم الأرجنتينية حالياً رغم بلوغه رغم بلوغه 36 من عمره. يتواجد تيفيز ضمن 288 لاعباً يعتلون قمة هرم الرواتب في كرة القدم بالأرجنتين حالياً، حيث يبلغ ما يتقاضاه كل منهم 500 ألف دولار، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية الشهيرة على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين. ويمثل هذا العدد 7.57% من 3800 لاعب محترف يرتبطون بعقود مع الأندية الأرجنتينية حالياً. وفي المقابل، تشهد قاعدة هرم رواتب محترفي كرة القدم بالأرجنتين عدداً كبيراً من اللاعبين يتقاضى كل منهم نحو 20 ألف دولار أمريكي شهرياً، وهم اللاعبون الذين ينتمون لأندية الدرجة الثالثة، وهم أصحاب أدنى مستوى من الرواتب بين جميع من يتقاضون رواتب على عملهم في ملاعب كرة القدم. ويتضح الفارق الهائل بين الفئتين حيث يتقاضى لاعبو فئة القمة 25 مثيلاً لراتب فئة قاعدة الهرم، كما يتضح هذا الفارق في حجم المتابعة التي يحظى بها هؤلاء اللاعبين على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. كذلك يتمتع اللاعبون المتواجدون في قمة هرم الرواتب بكرة القدم الأرجنتينية بمميزات وإمكانيات هائلة، ناجمة عن هذه الرواتب المتميزة. ومن هذه المميزات تمتعهم بامتلاك السيارات الفارهة، والمنازل الفخمة، وقضاء العطلات في أجمل شواطئ العالم، حسبما أفاد تقرير "لا ناسيون" . وفيما يستطيع نجوم هذه الفئة اختيار طريقة حياتهم، يسعى لاعبو فئات الرواتب الدنيا إلى البحث فقط عن الحياة بأي شكل، علماً بأنهم لا يمتلكون حتى العديد من إشارات "الإعجاب" على شبكات التواصل الاجتماعي.

