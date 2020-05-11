شكرا لقرائتكم سعادة بورسعيدية بقرار تطوير استاد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء محمود المر المدير التنفيذي للمصري سعادة إدارة النادي الغامرة بعد توجيهات فخامة الرئيس السيسي بتطوير الاستاد، مضيفًا أن هذا القرار جاء ليثلج صدور جماهير بورسعيد العظيمة بصفة عامة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري بصفة خاصة.

وأشار اللواء محمود المر أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي بتطوير الاستاد جاء تتويجًا للجهود المخلصة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية بهذا الملف الهام ، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكذلك مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية والذي لا يألو جهدًا في سبيل رفعة شأن القلعة الخضراء.

وفى وقت سابق ، أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانا عبر موقعه الرسمي يشكر خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد توجيهاته بتطوير ستاد النادى المصرى ببورسعيد وفق أحدث نماذج التطوير.

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وجاء نص البيان كالتالى:" يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بعد توجيهات فخامته بتطوير ستاد النادي المصري ببورسعيد وفق أحدث نماذج التطوير وهو الأمر الذي سيؤدي لتعظيم الاستخدام الأمثل للمنشأت والأصول التي تقع بمنطقة الاستاد ، وهو القرار الذي أثلج صدور جماهير بورسعيد بصفة عامة وأعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري بصفة خاصة.

كما وجه النادي المصري رسالة شكر لمحافظ بورسعيد قائلا :" يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على دعم سيادته الكامل لكافة مطالب النادي المصري خلال الفترة السابقة فيما يتعلق بتطوير ستاد المصري ونقل تلك المطالب إلى أعلى المستويات ، وهو ما ترتب عليه إصدار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته للجهات المعنية بتطوير ستاد المصري وفق أحدث نماذج التطوير وبالشكل الذي يؤدي إلى تعظيم الاستخدام الأمثل للمنشأت والأصول التي تقع بمنطقة الاستاد.

ووجه النادي المصري عميق شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة علي مساندته الدائمة للنادي البورسعيدي وحرصه علي إنجاز كل ملفات التطوير الخاصة بمنشأت النادى في اقرب توقيت وعلي أعلي كفاءة .