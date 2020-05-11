شكرا لقرائتكم شوقى السعيد لوليد سليمان : عدى الـ 10 الأواخر فى رمضان على خير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص شوقى السعيد مدافع نادي الزمالك الاسبق على توجيه رسالة لوليد سليمان صانع ألعاب الأهلى بعد تصريحات الأخير التى طالب خلالها بإنشاء مادة فى التدريس اسمها النادى الأهلى كى يتعلم منها الناس.

وكتب شوقي السعيد عبر حسابه على فيس بوك رسالة لوليد سليمان كالتالي : "يا وليد بيه أحنا داخلين على العشرة الأواخرعشان خاطر النبى عدى الأيام على خير".



شوقى السعيد

وطالب وليد سليمان بضرورة وجود مادة اسمها “النادي الأهلي” يجب تعليمها للأطفال في المدارس ، وقال وليد سليمان في تصريحات تليفزيونية يجب أن يتم انشاء مادة تعليمية اسمها النادي الأهلي.

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وتابع نجم الأهلي: النادي الأهلي دا شئ عظيم ورائع وكل يوم داخل النادي بتعلم أشياء جديدة استفدت منها داخل وخارج الملعب ، وواصل الحاوي تعملت أن الوقت الصعب يخلق النجوم والأساطير في النادي ، وتابع سليمان: كما أنني تعلمت يعني إيه قيم ومبادئ داخل النادي الأهلي وهذه ليست شعارات فقط.

أشار صانع ألعاب الأهلى، إلى أنه كان يفكر دائمًا فيما سيحدث فى الأيام المقبلة إذا لم يجدد له الأحمر وتقرر الاستغناء عنه، قائلاً: "أنا قررت وقلت للجنة التخطيط أن عقدى مع الأهلى الآن لمدة موسمين وأنا قادر على العطاء لهذه المدة وبعدها سأختتم مسيرتى فى النادى"، متابعًا: "كنت قلق أن لا يتم التجديد ليٌ لأننى لا أحلم بشيء سوى ختام حياتى فى الأهلى، لأن هذا يعتبر شيء كبير جدًا ومحظوظ لأننى سأتمكن من فعل ذلك مثلما حدث مع اللاعبين الكبار، وسعيد أننى كنت من المعاصرين لجيل العظماء فى النادى.

أختتم سليمان تصريحاته قائلاً: "قدرنى الله أن أكون لاعب مؤثر فى الفترة الأخيرة لأن فايلر كان يقولى لى دائمًا أنه يعتمد علىٌ فى تغيير شكل اللعب لأننى كنت عندما أشارك أساهم فى إحراز الأهداف أو صناعتها لزملائى".