شكرا لقرائتكم 5 أمنيات لـ فايلر يحلم بتحقيقها مع الأهلي في عصر كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم أن النادى الأهلى اتفقمع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على التجديد لمدة موسمين مقبلين خلال المفاوضات المبدئية التى تمت بين الطرفين الأيام الماضية، إلا أن هناك أمنيات يحلم المدرب السويسرى بقيام إدارة الاهلى بتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

خاض فايلر 31 مباراة مع الأهلي منذ تعيينه في شهر سبتمبر الماضي في جميع البطولات، فاز في 25 مباراة، وتعادل في 4 مباريات وخسر لقائين فقط، سجل الفريق 70 هدفاً وسكنت شباكه 14 هدفاً ، ويحلم المدرب السويسرى بخمس أمنيات نرصدها في السطور التالية..

*التعاقد مع سيرنيو جوهرة صن دوانز



رفض النادي الأهلي الاستسلام في صفقة الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي فرغم تمسك مسئولو الأخير باللاعب لحاجة الفريق لجهوده إلا أن إدارة الأهلي رفضت التراجع والاستسلام بسهولة في هذه الصفقة وتحاول حالياً إتمامها بأي طريقة لاسيما في ظل القناعة التامة لدى الجميع في الأهلي بقيمة وأهمية اللاعب الذي يُعد أفضل لاعبي في الفريق الجنوب أفريقي ومن نجوم دوري أبطال أفريقيا الموسمين الأخيرين.

الاهلى يرغب في إقناع مسئولو صن داونز بإتمام الصفقة في ظل إعجاب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الشديد بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم





*رفض عودة وليد ازارو



حسم النادى الأهلى مستقبل المغربى وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، بعدما رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر عودة المهاجم المغربى بعد انتهاء الإعارة من الدورى السعودي.

وأكد فايلر أنه لا يحتاج جهود وليد آزار فى الفترة المقبلة، ولا يرغب فى عودته، لأن طريقه لعبه لا تُناسب الأهلى، ومنح المدرب السويسرى إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لإعارة وليد أزارو مرة أخرى أو بيعه نهائياً لأنه لا يحتاج له، وهو ما ستقوم بتنفيذه الإدارة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر بالأهلى إن إدارة النادى ستُخطر وليد أزارو بموقف فايلر من عودته، حيث يُحدد المهاجم المغربى خطوته المقبلة لاسيما أن هناك عروضاً له من أندية عربية وأوربية وسيُفاضل بينها لاختيار الأنسب له.

وكانت العلاقة بين فايلر ووليد أزارو قد وصلت لطريق مسدود بعدما اعترض أزارو على عدم مشاركته فى مباراة طنطا خلال يناير الماضى لاسيما وأن اللاعب إعترض بشكل مُبالغ فيه تسبب فى إصابة يده بقطع جرحى بسيط نتيجة "خبط يده" بأحد الأبواب.





* الاستغناء عن صالح جمعة



رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة لصالح جمعة لاعب الفريق بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

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وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.





*التعاقد مع أخصائى تأهيل في جهاز الأهلى



طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى الفريق بشكل سريع وسليم 100%.

ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال الفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.





*تمديد تعاقد مروان محسن



وإستقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقد مروان محسن مهاجم الفريق لمدة ثلاثة مواسم بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بضرورة تجديد عقد مهاجم الفريق والإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده رغم حالة عدم التوفيق التي يُعاني منها اللاعب في كثير من المباريات لكن فايلر يرى أن مروان محسن مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لزملاؤه لذا لابد من بقاؤه.

وقال مصدر في الأهلي أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي تدرس تجديد عقد مروان محسن لمدة ثلاثة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 7 مليون جنيه و8 مليون جنيه في الموسم الثالث ويرتفع المبلغ إلى 10 مليون جنيه في الموسم الثالث ، وشدد المصدر على أن مسئولو القلعة الحمراء سيعقدون جلسة خاصة مع تامر النحاس وكيل أعمال مروان محسن في غضون الأيام المقبلة.

وضمن بطولة الدوري الممتاز، خاض فايلر 17 لقاء، فاز بـ16 لقاء،وتعادل في مباراة وحيدة دون أن ينهزم، سجل 48 هدفاً وسكنت شباكه 4 أهداف، وجمع 52 نقطة.

ولحساب دوري أبطال أفريقيا، درب فايلر النادي الأحمر في 10 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في 3 وهزم في مباراة وحيدة، سجل 16 هدفاً وسكنت شباكه 5 أهداف، وسيواجه الوداد البيضاوي في نصف النهائي.

وفي بطولة السوبر المصري، واجه فريق الزمالك مرتين، حقق اللقب في مباراة بالفوز بنتيجة 3-2، وخسر اللقب في الثانية بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي.

وفي كأس مصر، بلغ دور الـ16 حيث سيواجه الترسانة، بعد أن هزم فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ32.