شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر أمام الأهلى فى أخر لقاء باسم الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 11 مايو 1952 توج نادى الزمالك بكأس مصر في آخر نسخة تحت مسمي كأس الملك فاروق للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد سجلهما شريف الفأر بواقع هدف في كل شوط.

مثل الزمالك "فاروق آنذاك" في آخر مباراة رسمية له بهذا الأسم: محمد عبد الله، عبد العزيز قابيل، نور الدالي، حسن كرارة، حنفي بسطان، حليم ثالوث، أحمد أبوحسين، عصام بهيج، علاء الحامولي، يونس مرعى، شريف الفأر.

في حين مثل الأهلي: عبد الجليل حميدة، سيد الملاح، سيد عثمان، فؤاد جميعي، عبده الوحش، حلمي أبوالمعاطي، فؤاد صدقي، السيد عطية توتو، أحمد مكاوي، مصطفى نصر، وجيه مصطفى.

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة.

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وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الإتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

على مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمره الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.