شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إسماعيل يوسف يسجل بطريقة رائعة فى مباراة مصر وأسكتلندا الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة النادى، فى أحراز هدف رائع فى مرمى المنتخب الأسكتلندى خلال المباراة الودية التى جمعته مع المنتخب الوطنى خلال الاستعداد لبطولة كأس العالم 1990 فى إيطاليا .

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 3-1، وسجل الثلاثية كل من جمال عبد الحميد – حسام حسن – وإسماعيل يوسف.

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بدأ إسماعيل يوسف مشواره مع ممارسة كره القدم في أحياء إمبابة، وسط عائلة كروية حيث كان شقيقه الأكبر الراحل إبراهيم يوسف نجم دفاع الزمالك وقتها، وشقيقه الثاني سيد يوسف نجم الترسانة، والتحق بفرق الناشئين بالزمالك ، وتدرج في فرق الناشئين إلى أن برز بسرعة كلاعب خط وسط متميز يجيد أداء الواجبات الدفاعية والهجومية في آن واحد ، كما كان يجيد في اللعب في أكثر من مركز.

وشارك في قيادة منتخب الشباب للحصول على كأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاته ثم للمشاركة المشرفة في كأس العالم للشباب في الإمارات. عمل كمساعدا لفتره قصيره مع نادى الزمالك ثم عين مساعدا للايطالى تارديلى فى المنتخب المصرى ثم عينا مديرا فنيا لمنتخب الشباب المصرى و مديرا فنيا لنادى الوحدات الاردنى الكبير والعريق وتولى تدريب الجونة والانتاج الحربى

تدرج في المناصب الإدارية بالزمالك حتي وصل الي عضو مجلس إدارة حاليا بالنادي الأبيض.