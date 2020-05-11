شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك لـ وليد سليمان عن تدريس مادة الأهلى بالمدارس: "عدى الأيام على خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق شوقى السعيد، مدافع الزمالك الأسبق، على تصريحات وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى الذى طالب خلاله بإنشاء مادة فى التدريس اسمها النادى الأهلى كى يتعلم منها الناس، عبر حسابه على فيس بوك قائلا، "ياوليد بيه إحنا داخلين على العشرة الأواخرعشان خاطر النبى عدى الأيام على خير".

وطالب وليد سليمان بضرورة وجود مادة اسمها “النادى الأهلي” يجب تعليمها للأطفال فى المدارس، وقال وليد سليمان فى تصريحات تليفزيونية، يجب أن يتم إنشاء مادة تعليمية اسمها النادى الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي، "النادى الأهلى دا شئ عظيم ورائع وكل يوم داخل النادى بتعلم أشياء جديدة استفدت منها داخل وخارج الملعب، وواصل الحاوى تعملت أن الوقت الصعب يخلق النجوم والأساطير فى النادى، كما أننى تعلمت يعنى إيه قيم ومبادئ داخل النادى الأهلى وهذه ليست شعارات فقط".

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أشار صانع ألعاب الأهلى إلى أنه كان يفكر دائمًا فيما سيحدث فى الأيام المقبلة إذا لم يجدد له الأحمر وتقرر الاستغناء عنه قائلاً، "أنا قررت وقلت للجنة التخطيط أن عقدى مع الأهلى الآن لمدة موسمين وأنا قادر على العطاء لهذه المدة وبعدها سأختتم مسيرتى فى النادى"، متابعًا: "كنت قلق أن لا يتم التجديد لى لأننى لا أحلم بشيء سوى ختام حياتى فى الأهلى، لأن هذا يعتبر شيء كبير جدًا ومحظوظ لأننى سأتمكن من فعل ذلك مثلما حدث مع اللاعبين الكبار، وسعيد أننى كنت من المعاصرين لجيل العظماء فى النادى.

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً، "قدرنى الله أن أكون لاعب مؤثر فى الفترة الأخيرة لأن فايلر كان يقولى لى دائمًا أنه يعتمد علىٌ فى تغيير شكل اللعب لأننى كنت عندما أشارك أساهم فى إحراز الأهداف أو صناعتها لزملائى".