شكرا لقرائتكم خبر عن قصة لقب .. الفيلسوف أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق وصاحب مدرسة في التحليل الكروي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وأحد المحللين البارزين في الاعلام المصري حاليا، يعتبر ابن الزمالك المخلص والذي خدم الزمالك وقدم الكثير له علي مدار مسيرته الكروية لاعبا وفي المجال الإداري.

أيمن يونس بدأ مشواره مع كرة القدم عام 80 ، داخل نادي الزمالك حتي عام 94 تخللها 3 أعوام احتراف في الدوري السعودي ، ويعد أيمن يونس هو اللاعب الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل الملعب في مباريات مختلفة مع المنتخب والزمالك، ورغم انه لاعب وسط الا انه برز في جميع المراكز التي لعب فيها من ضمنها مركز حراسة المرمي عندما شارك أمام الترسانة سنة 88 في الدوري العام آخر 40 دقيقة من المباراة بعد إصابة حارس المرمى.

أحرز مع الزمالك العديد من البطولات خلال رحلته الكروية حيث حصل مع نادي الزمالك علي بطولة الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل معه على بطولة الكأس أيضا عام 88 وحصل علي كأس افريقيا عام 93,84،83 وعلي كأس الأفرو آسيوي عام 87.

كما شارك مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في المغرب عام 1988 وأحرز هدفين في الكاميرون والسنغال، ويعتبر ايمن يونس صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري في الثانية 12 مع فريقه أمام نادي السويس.

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عقب اعتزاله كرة القدم اتجه أيمن يونس الي مجال التحليل الكروي عبر العديد من القنوات الفضائية بداية من عام 96 ، وكان يمتاز بأراءه المميزة وطريقته العميقة ليطلق عليه لقب الفيلسوف نظرا لقدرته علي توصيل المعلومة بطريقة فريدة.

كما عمل ايمن يونس في مجال العمل الإداري بالزملك واتحاد الكرة ، حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة في نادي الزمالك عام 2013 - 2014 ، و شارك كعضو في اتحاد الكرة خلال الفترة الذهبية من 2004 وحتي 2012 والتي حصل خلالها منتخب مصر علي 3 بطولات أمم افريقيا.