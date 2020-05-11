رياضة | تعرف على صفقة برشلونة المنتظره

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 09:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على صفقة برشلونة المنتظره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏أشارت العديد من التقارير الاسبانية نية إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني على حسم صفقات الانتقالات الصيفية خلال الأيام القليلة المقبل لتعزيز صفوف النادي في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البارسا متفائل بشأن إغلاق عمليتي نقل المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي و اللاعب الدولي البوسني بيانيتش صانع ألعاب نادي يوفنتوس الإيطالي وات إدارة النادي الكاتالوني لديها نية كبيرة في التعاقد مع اللاعبين لتعزيز الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة قريب للغاية من الاتفاق مع نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي على نقل اللاعب الدولي البوسني بيانيتش للفريق الكتالوني خلال الصيف المقبل وان نادي إنتر ميلان الإيطالي بدأ بالفعل يبحث عن بديل للمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

واختتمت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان مستعد لإدراج فيدال في عملية لاوتارو مارتينيز وان المفاوضات مفتوحة بين الناديين والبارسا سيمنح فيدال حرية للتفاوض مع إنتر على البنود الشخصية.