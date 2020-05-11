رياضة | ليون ينفي تصريحات رئيسه عن مباراة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 09:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليون ينفي تصريحات رئيسه عن مباراة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن ليون الفرنسي يرغب في أن يقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بتحديد موعدًا نهائيًا لمباراته أمام يوفنتوس في مباراة العودة في الدور ثمن نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت تقارير صحفية بأن ليون الفرنسي كشف أن ما صرح به جان ميشيل أولاس رئيس النادي مؤخرًا بشأن خوض مباراة يوفنتوس في السابع من أغسطس المقبل هو مجرد اقتراح فقط وليس موعدًا نهائيًا.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة النادي أوضحت أن الموعد النهائي لمباريات دوري أبطال أوروبا سيتم إعلانه عن طريق اليويفا وذلك ضمن خطة استئناف البطولة.