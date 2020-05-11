شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادى الأهلى موافقة مبدئية من نادى صن داونز الجنوب إفريقى، لانتقال الأوروجويانى جاستون سيرينو، للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال اللاعب قناعة الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وشهدت الساعات الأخيرة انفراجة فى المفاوضات بعدما كثفت لجنة التعاقدات من اتصالاتها بالمسؤولين فى جنوب إفريقيا لإقناعهم بإتمام الصفقة، وبعد فترة من الشد والجذب رحب مسؤولو صن داونز بالمفاوضات لكنهم اشترطوا إرسال عرض رسمى خلال الأيام المقبلة، بينما طلب الأهلى تحديد قيمة الصفقة.

ووفقا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن إدارة الأهلى رصدت قرابة 40 مليون جنيه لإتمام الصفقة التى تعتبر من أهم الصفقات التى يرغب فايلر فى إتمامها، خاصة بعدما برز اسم اللاعب بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال إفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

يأتى هذا فى الوقت الذى سادت حالة من الاستياء داخل النادى بسبب تجاهل حسام عاشور لاعب وسط الفريق الرد على عرض النادى بالاعتزال، حيث اقترح محمود الخطيب رئيس النادى على اللاعب تحمل النادى كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة فى أوروبا لتأهيله فنياً أو إدارياً حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر الواعدة بالنادى خلال المرحلة المقبلة، ورغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على العرض لكن عاشور لم يرد بداعى حاجته لمزيد من الوقت للتفكير والتشاور مع المقربين لاتخاذ القرار النهائى.

وترددت أنباء عن مساعى وكيل اللاعب لتسويقه فى الخليج خاصة بعدما رفض الأخير فكرة اللعب لأى ناد محلى ورغبته فى خوض تجربة احتراف خارجية، فيما طلب رينيه فايلر، المدير الفنى، استعادة أحمد رمضان بيكهام من وادى دجلة بعد ظهوره بمستوى جيد منذ رحيله نهائيًا عن الفريق صيف 2018.

ويرغب المدير الفنى فى الاستفادة من قدرات اللاعب الذى يُجيد اللعب فى مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، كما أن إعادة اللاعب للقلعة الحمراء سوف توفر على الإدارة تكاليف التعاقد مع صفقة جديدة فى الموسم الجديد.

على صعيد آخر، تمسك الجهاز الفنى للأهلى باستمرار على معلول ورفض فكرة رحيله بالرغم من حصوله على عروض خليجية مغرية من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأبلغ فايلر إدارة النادى تمسكه باللاعب باعتباره عنصرا مهما وأحد العناصر الأساسية التى يعتمد عليها خلال المباريات الرسمية ومن المستحيل التفريط فيه تحت أى ظرف.

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وصرح معلول فى وقت سابق، بأنه سعيد داخل الأهلى، وسيفكر فى الرحيل فقط إذا قررت إدارة النادى إنهاء مشواره مع الفريق.

من ناحية أخرى، طلب نادى النجم الساحلى من إدارة الأهلى سحب الشكوى التى تقدم بها النادى عن طريق المحامى السويسرى مونتيرى إلى الفيفا للمطالبة بالحصول على مليون و400 ألف دولار، بسبب مستحقات سليمان كوليبالى، وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من النادى التونسى مع القلعة الحمراء للموافقة على منح النادى فرصة أخيرة حتى نهاية مايو الجارى لتتمكن الإدارة من توفير المبلغ المستحق وإرساله مطلع يونيو المقبل. وكانت إدارة الأهلى قد تقدمت بشكوى أخرى ضد الصفاقسى التونسى بسبب 125 ألف دولار حولها الأهلى لحساب الفريق على وجه الخطأ.