شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة تهدد عودة الدورى الألماني من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الاتحاد الألمانى لكرة القدم صدمة مدوية عندما أعلن نادى دينامو دريسدن الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية الألمانى عن اكتشاف حالتى كورونا لدى لاعبيه ودخول الفريق بالكامل للحجر الصحى لمدة 14 يومًا. وأعلنت رابطة البوندسليجا بالاتفاق مع الاتحاد الألمانى استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية بداية من 16 مايو بدون حضور جماهيرى وبعد الحصول على إذن الحكومة الألمانية يوم الأربعاء الماضى، ومن ضمن إجراءات السلامة المتبعة وفقًا للبروتوكول الصارم المقدم من الاتحاد الألمانى، أن تُجرى الأندية كلها فحوصات واختبارات للاعبيها وكل موظفيها، وهو ما قام به دينامو دريسدن، مساء السبت.

وقال دينامو دريسدن فى بيان رسمى: «بعد تحليل الموقف، قررت السلطات الصحية فى دريسدن وضع الفريق بأكمله، بما فى ذلك الجهاز الفنى والإدارى، فى حجر صحى لمدة أسبوعين فى منازلهم. وأضاف: «بسبب إجراءات الحجر، لن يستطيع النادى السفر إلى ساكسونيا السفلى لخوض المباراة المقررة يوم 26 مايو».

وكان من المفترض أن يلعب دينامو دريسدن ضد هانوفر يوم الأحد المقبل فى مباراته الأولى بعد استئناف دورى الدرجة الثانية عقب التوقف الذى تسبب فيه تفشى فيروس كورونا.

الأزمة الأخرى التى يواجهها الاتحاد الألمانى والرابطة هى الغضب العارم من قبل الجمهور الألمانى بعد صدمة نادى دريسدن، إذ وجه الجميع اللوم إلى قرار العودة المتهور وطالبوا باستمرار تأجيل المسابقات لضمان سلامة الجميع.

من جانبه، حذر فريدى بوبيتش المدير الرياضى لنادى أينتراخت فرانكفورت الألمانى، جماهير فريقه من التجمع حول الملعب خلال المباريات، مؤكدًا على أن ذلك سيؤدى إلى احتساب نتيجة المواجهة لمصلحة الضيوف. وقال بوبيتش فى تصريحات لصحيفة «بيلد»: «تحدثنا كثيرًا لمشجعينا، اسمعوا يا شباب، لا تتجمعوا أمام الملعب، إذا حدث ذلك سنخسر المباراة، لأن القواعد صارمة للغاية، نتيجة المباراة ستحتسب لمصلحة الفريق الضيف».

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية، أنه سيتم السماح لمسجلى الأهداف فى الدورى الألمانى بالاحتفال ولكن على أن يقتصر ذلك على الاتصال بالكوع أو القدم فقط، وذلك لتقليل التلامس بين اللاعبين بأكبر قدر ممكن.

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من جانبه أكد كريستيان شايفرت، الرئيس التنفيذى لرابطة الدورى، فى تصريحاته، أن الهدف يبقى استكمال الموسم، قائلًا: «لقد قلنا من البداية إننا على استعداد لمثل هذه الأمور. إذا بدأت الآن فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما، فإننا فى حاجة إلى التعامل مع الأمر الأسبوع المقبل بروح خطة اللعب».