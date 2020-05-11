شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتمسك بإلغاء الدوري.. و«مصيلحي»: حياة الأشخاص أهم من البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى دهشته من إصرار البعض على المطالبة باستكمال مسابقة الدورى الممتاز على الرغم من التزايد اليومى لأعداد المصابين من جراء وباء كورونا.

وأشار «مصيلحى» إلى أن اتخاذ قرار باستكمال الدورى يزداد صعوبة يوما بعد الآخر، وتساءل رئيس نادى الاتحاد عن كيفية عودة اللاعبين الأجانب والأفارقة بمختلف الأندية في ظل استمرار حظر الطيران وحتى في حال عودتهم فإنه يجب عزلهم لمدة أسبوعين للتأكد من خلوهم من الإصابة كما أن الأندية تحتاج لفترة تقترب من الشهرين لاستعادة اللياقة البدنية والفنية قبل استئناف النشاط مجددا وحتى لا يتعرض اللاعبون لخطر الإصابات.

وتساءل: إذا كان البعض يصر على استكمال الموسم الحالى الذي يتبقى فيه دور كامل لأهداف معينة فمتى إذن ينطلق الموسم الجديد؟! ومن يتحمل المسؤولية في حال تعرض أي من اللاعبين ومجالس الإدارات والأجهزة الفنية وحتى الحكام والمراقبين كبار السن في حال استئناف المسابقة، مؤكدا أن نادى الاتحاد لا يبحث عن مصلحة شخصية من إصراره على الإلغاء فنحن في المركز الرابع بالدورى ونقدم موسما استثنائيا بشهادة الجميع على مستوى الدورى والكأس والبطولة العربية التي خرج فيها زعيم الثغر من الدور قبل النهائى بشرف وأن فرصة الاتحاد قوية في التواجد بالمربع الذهبى بالدورى والعودة للبطولات الإفريقية بعد طول غياب ورغم ذلك فإننا نناشد الدولة واتحاد الكرة الإلغاء حفاظا على الأرواح لاسيما أن صحة وسلامة المواطن هي الأهم من أي بطولة.