شكرا لقرائتكم الجبلاية تجمد التعاقد مع الشركة الألمانية الخاصة بقمصان المنتخبات بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمدت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، العقد الجديد الذى كان مقررا توقيعه مع شركة الملابس العالمية، حتى مونديال 2022 بعدما سافر وفد من الجبلاية يضم محمد فضل و أحمد عبد الله عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق، وتم لاتفاق على تفاصيل العقد وكان من المقرر توقيعه فى إبريل الماضى إلا أنه تم التأجيل بسبب توقف الطيران وعدم قدرة مندوبى الشركة على المجىء لمصر لتوقيع العقود فى مؤتمر صحفى موسع.

استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تجميد هذا العقد واستمرار العمل بمذكرة التفاهم التى وقعها هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق مع الشركة قبل حل الاتحاد لحين انتخاب مجلس جديد يتولى مهمة التوقيع لاسيما بعد تخفظ وزارة الرياضة علي مدة العقد الجديد بداعي أنه يتخطي مدة تعيين اللجنة الخماسية .

من ناحية أخرى ، تواجد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى أمس ، فى اتحاد الكرة للاستفسار عن نظام القيد بالموسم الجديد والقوائم، حتى يتمكن فريقه من الاستعداد للموسم الجديد بناءً على لوائح القيد التى ستصدرها الجبلاية .

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عبد الحفيظ طلب من مسئولى اتحاد الكرة ضرورة الاستقرار على اللوائح والإعلان عنها، حتى تقوم الأندية بالاستعداد للموسم الجديد بناء على هذه اللوائح، والذى سيتوقف على عدد قائمة الفريق وأيضا مدى الاستقرار على العدد النهائى فى اللاعبين الأجانب .

الأهلى دخل فى مفاوضات مع عدد من اللاعبين لضمهم لصفوفه فى الموسم المقبل، منهم الثنائى الأجنبى الأوروجويانى أوجوستو سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقىن والكونغولى موليكا لاعب مازيمبى، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين المحليين، منهم أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى ورجب بكار لاعب بيراميدز وأسامة جلال مدافع إنبى.