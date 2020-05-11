شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم طاهر محمد طاهر خلال الأيام الماضية بعدما سبق وإبتعد اللاعب عن دائرة المُرشحين لتدعيم القلعة الحمراء في فترات سابقة قبل أن يمنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الضوء الأخضر لأدارة النادي بإتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنيوة عالية يحتاج إليها الفريق.

وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لأتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء .

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على الصعيد ذاته ، أستفسر رينيه فايلر من مسئولو النادي خلال الأيام الماضية عن تطورات ملف الصفقات الجديدة والمراكز التى أوصى بتدعيمها خلال الموسم المقبل حيث سبق وأبلغ المدير الفني إدارة النادي بإحتياجاته الفنية ، ويرى فايلر أن فترة تجميد النشاط الرياضي حالياً جراء جائحة كورونا مناسبة لتحديد وحسم صفقات الأهلي لاسيما وأنه لم يطلب تدعيمات كثيرة حيث لم تتدعى تدعيماته سوى ثلاثة أو أربعة لاعبين على أقصى تقدير ، وتحدث المدير الفي للأهلي مع مسئولو النادي عن اللاعبين طلب التعاقد معهم لقناعته التامة بقدراتهم الفنية وغيرهم من اللاعبين الذين تم ترشيحهم له ونالوا إعجابه.

وطلب المدرب السويسرى من إدارة النادى الإسراع فى حسم أكثر من صفقة هجومية، وتحديداً صانع الألعاب والجناح، قبل حسم أى صفقة أخرى فى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويرغب المدير الفني فى ضم 3 لاعبين على الأقل فى النصف الهجومى للأهلى خلال الموسم المقبل، فى مراكز الجناح وصانع اللعب ثم يأتى بعدهما الهجوم، وهو ما نقله المدير الفنى لإدارة الأهلى خلال الأيام الماضية.