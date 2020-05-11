دورة في براغ بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات التشيك نهاية الشهر الحالي

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براغ (أ ف ب) - أعلن الاتحاد التشيكي لكرة المضرب الأحد عن تنظيم دورة في براغ في الفترة بين 26 و28 أيار/مايو الحالي بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات في البلاد بينهم بطلة ويمبلدون الإنكليزية مرتين بترا كفيتوفا والمصنفة ثالثة عالميا كارولينا بليشكوفا.

وقال المتحدث باسم الدورة كاريل "إنها أول مسابقة ينظمها الاتحاد التشيكي لكرة المصرب للاعبين في هذه الفترة حيث لا يمكنهم السفر بسبب وباء كوفيد-19".

وأوضح مدير الدورة دافيد تروندا "ثماني لاعبات سيلعبن على أرضية صلبة وثمانية لاعبين سيلعبون على أرضية ترابية".

وستكون منافسات السيدات أكثر إثارة منها لدى الرجال كون المشاركات تعتبرن أفضل تصنيفا على الصعيد العالمي من اللاعبين.

وفضلا عن كفيتوفا المصنفة حاليا في المركز الثاني عشر عالميا، ستشارك كارولينا موتشوفا المصنفة 26 عالميا وباربورا ستريشكوفا المصنفة في المركز الحادي والثلاثين.

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وأوضح رئيس الاتحاد التشيكي إيفو كاديركا أن كارولينا بليشكوفا وشقيقتها التوأم كريستينا (المصنفة في المركز 69 عالميا) ستشاركان أيضا "في حال كانتا في حالة صحية جيدة".

وقالت كفيتوفا "أتكلع بفارغ الصبر لخوض دورة بعد فترة توقف طويلة".

واضافت "أشعر بالفضول حقا لمعرفة المستوى الذي سنكون عليه بعد هذه الفترة التي لم نلعب فيها أي دورات".

وأوضح رئيس الاتحاد أن مداخيل هذه الدورة ستساهم في تمويل مكافحة فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 270 شخصا في الجمهورية التشيكية.

وأدت جائحة "كوفيد-19" التي تسببت بوفاة نحو ربع مليون شخص حول العالم، الى شلل شبه كامل في الرياضة، وتعليق منافسات الكرة الصفراء منذ آذار/مارس الماضي وحتى 13 تموز/يوليو المقبل على الأقل، بما شمل إلغاء ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتأجيل بطولة رولان غاروس الفرنسية الى أيلول/سبتمبر.