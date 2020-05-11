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رياضة | بيكيه يكشف عن رأيه بشأن عودة الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيكيه يكشف عن رأيه بشأن عودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جيرارد بيكيه لاعب فريق بشأن عودة الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة بعد توقف النشاط الرياضي في الأشهر الماضية بسبب انتشار فيروس .

وقال ‏بيكيه في تصريحات صحفية : "لا يوجد لاعب يحب أن يلعب بدون حضور الجماهير، ولكن البقاء دون إنهاء الليجا سيكون أمرا قبيحا جدا".

وأضاف : "منذ فترة طويلة لم نلعب مباريات، ولذلك أقول للمسؤولين في الليجا أن منحنا أيام تدريب أكثر لن يكون أمرا سيئا، من أجل تجنب الإصابات".

وكانت قد قرر الحكومة الإسبانية بالتعاقد مع رابطة الليجا أن تعود مباريات كرة القدم بشكل طبيعي خلال شهر يونيو خلف الأبواب المغلقة.

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