رياضة | تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن البارسا متفائل بشأن إغلاق عمليتي نقل (لاوتارو وبيانيتش) خلال بداية الميركاتو.

حيث أن النادي الكاتالوني لديه نعم من اللاعبين الاثنين، ويتبقى فقط الاتفاق مع انديتهما لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.

واصبح البارسا قريب من الاتفاق مع اليوفي على نقل بيانيتش، وإنتر بدأ بالفعل يبحث عن بديل لـ لاوتارو خلال الأيام الماضية.