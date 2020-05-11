رياضة | حسام عاشور يحذر جمهور الأهلى من منتحل شخصيته

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يحذر جمهور الأهلى من منتحل شخصيته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر حسام عاشور قائد النادي الأهلي جمهور القلعة الحمراء من حساب مضروب على موقع "إنستجرام" يحمل اسمه وصورته وينشر تصريحات على لسانه.

تحذير حسام عاشور لجمهور الأهلي

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ونفى حسام عاشور، قائد الأهلى، ما نسب إليه من تصريحات تفيد استقراره على الاعتزال بعد قرار نادى الأهلى برفض التجديد له، بناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر.

وقال نجم الأهلى إنه لا يمتلك حساباً على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مؤكداً عدم صحة خبر إعلانه الاعتزال الذى نشرته صفحة منسوبة له.

ونشر عاشور صورة للحساب المزور عبر استوري انستجرام وعلق قائلا: "أكونت مزور".