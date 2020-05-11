شكرا لقرائتكم خبر عن «تفويت» أسامة نبيه يهدد بحرمانه من تدريب المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصلت موجة الغضب ضد تصريحات أسامة نبيه، مدرب المنتخب الأسبق ولاعب الزمالك السابق، واعترافه بالتفويت وتعمد إهدار الفرصة السهلة حينما كان لاعبًا فى المحلة ضد الزمالك فى نصف نهائى الكأس، ومطالبته إبراهيم حسن، لاعب الزمالك وقتها، بأن يشتت الكرة من أمامه، ودخلت أطراف جديدة فى خط المواجهة ضد نبيه، خاصة بعدما تصدرت تصريحاته مواقع التواصل الاجتماعى، واستنكر مجلس الزمالك بشدة تصريحات نبيه ووصفه بالباحث عن شعبية زائفة بتصريحات مسيئة.

وقال مجلس الإدارة، فى بيان رسمى: «إن أسامة نبيه أساء لنفسه كى يكسب شعبية مزيفة وسط جماهير الزمالك، بعدما أطلق هذه التصريحات غير المسؤولة التى تسىء لنادى الزمالك». وشدد النادى، فى بيانه، على أن فريق الكرة حصل على بطولاته وانتصاراته، سواء المحلية أو الإفريقية، بمجهود لاعبيه وليس بتفويت المباريات أو التربيطات والمؤامرات مثل غيره. وحذر النادى، فى بيانه، أسامة نبيه من الزج باسم الزمالك فى أى جملة مفيدة.

فيما تصاعدت موجة غضب نادى المحلة وجماهيره وأرسل مجلس المحلة شكوى جديدة لاتحاد الكرة للمطالبة بحرمان نبيه من قيادة المنتخبات الوطنية مجددًا، خاصة أن ما يحكم رد فعله التعصب والانتماء، وهو ينعكس سلبًا على اختياراته للاعبى المنتخب، وما هو قد يتسبب فى كارثة للكرة المصرية، وطالب مجلس المحلة اتحاد الكرة بعدم الصمت تجاه الواقعة بدعوى أن الأمر مر عليه سنوات طويلة، خاصة أن الأمر يتعلق بأخلاقيات، والتغاضى عن اتخاذ موقف سيكون له تأثير سلبى ويفاقم مشكلة التعصب الأعمى التى تعانى منها الرياضة المصرية، ودلل المحلة على ذلك بالتأثير الكبير للتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعى، وأثارت الفتنة بين جماهير الأهلى والزمالك، بالإضافة إلى الغضب الذى اجتاح جماهير المحلة.

وكشف حسام عزو، نائب رئيس نادى المحلة، أن مجلس الإدارة سيطالب نبيه برد كل المبالغ المالية التى حصل عليها خلال تواجده فى المحلة بما يعادل قيمتها فى المرحلة الراهنة، وشدّد على أن نبيه أساء لنفسه ولم يجنِ أى مكاسب سوى غضب الكثيرين منه وإثارة التعصب الكروى، رغم أنه مدرب منتخبات وطنية ولابد أن يكون أول من يحارب التعصب بدلًا من إشعاله، مشددًا على أن أقل ما يفعله اتحاد الكرة هو إصدار قرار بحرمانه من قيادة المنتخبات الوطنيه مجددًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحفظ فيه اتحاد الكرة على إصدار بيان بشأن الأزمة، رغم حالة التحفظ والغضب من تصريحات نبيه؛ وعلمت «المصرى اليوم» أنه رغم الاتجاه لحفظ شكوى المحلة نظرًا لمرور فترة طويلة على الواقعة، فإن اتحاد الكرة يدرس وضع شرط جديد فى اختيار المدربين للمنتخبات الوطنية بألا يكون من مثيرى التعصب بين الجماهير.

ومن جانبه، رفض أسامة نبيه الاتهامات الموجهة إليه بإثارة التعصب وعدم الأمانة حينما كان لاعبًا فى غزل المحلة، واعتذر لجماهير المحلة.

Advertisements

وقال نبيه، فى فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «أقول لشعب المحلة كل سنة وأنتم طيبين وشهر رمضان كريم عليكم، أعتذر لكم عن تصريحاتى فى قناة أون تايم سبورت، للأسف تصريحاتى كانت مجرد دعابة، ولكنها قلبت بجد وتحولت لأزمة كبيرة دون قصد». وتابع: «لعبت لغزل المحلة 4 شهور، من أهم فترات حياتى، وقدمنا نتائج مميزة وقدمت كل ما أملك دون تراخٍ، لأن أخلاقى وتربيتى لا تسمح بالتهاون أو الخيانة، ونجحنا فى أن نصبح رابع الدورى ونصل لقبل النهائى الكأس، وأتمنى قبول