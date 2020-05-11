"البوندسليجا" في موعدها رغم حجر فريق دريسدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم ان ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لن تؤثر على معاودة المنافسات الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب وضع فريق دينامو دريسدن من الدرجة الثانية بكامله في الحجر الصحي لأسبوعين.وحددت الرابطة 16 مايو/أيار موعداً لاستئناف منافسات موسم 2019-2020 في الدرجتين الأولى والثانية من دون جمهور، لتصبح البوندسليجا بذلك أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستأنف نشاطها الذي علّق منذ منتصف مارس/آذار الماضي بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».ووضعت السلطات الكروية بروتوكولاً صحياً صارماً وإجراءات وقائية متعددة للعودة. لكن الأيام الماضية شهدت تسجيل حالات إصابات في صفوف بعض الأندية من الدرجتين، وصولا إلى الاعلان عن وضع كامل فريق دريسدن في الحجر لمدة 14 يوماً، ما سيحول دون مشاركته في استئناف المباريات.لكن رئيس الرابطة كريستيان سيفيرت أكد ان ذلك لن يؤدي الى تعديل خطط العودة.وقال رداً على سؤال لشبكة «زد دي أف» الالمانية عما إذا كان البرنامج الموضوع سينهار بالكامل جراء عدم قدرة دريسدن على العودة الآن «ليس في الوقت الحالي. بالنسبة الى الدرجة الثانية، هذا يعني عدم التمكن من خوض مباراتين من أصل 81 (متبقية هذا الموسم). سنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر».وتابع «لن نغير الهدف الموضوع، فقط سنقوم بتغيير الخطة. الهدف يبقى إنهاء الموسم»، وهو ما تأمل الرابطة في انجازه بحلول 30 يونيو/حزيران المقبل.وقلل سيفيرت من شأن تسجيل إصابات في صفوف الأندية، معتبراً ان هذا الأمر كان متوقعاً،وأضاف «لا زلنا في بداية العودة. هذا ليس سبباً للتساؤل حول مصير الموسم بأكمله».بيد ان سيفيرت لم يستبعد بالمطلق احتمال أن يؤدي تزايد الحالات بشكل متواصل،إلى التأثير سلباً على خطط إنهاء الموسم، لاسيما في حال تسجيل إصابات عدة في صفوف اللاعبين.وقال في هذا الصدد «قد نصل إلى درجة لا يمكن فيها ان نستمر. يتوقف الأمر على الفترة الزمنية المتبقية من اجل إنهاء الموسم».



14 يوماً دون تدريب



وسبق للرابطة ان أعلنت مطلع الأسبوع تسجيل عشر حالات إصابة بـ«كوفيد-19» من أصل 1724 فحصاً تم إجراؤها في الأندية الـ36 الموزعة بالتساوي بين الدرجتين.

وأتت تصريحات سيفيرت في أعقاب إعلان نادي دينامو دريسدن وضع كامل فريقه الأول وجهازه الفني في الحجر الصحي بعد اكتشاف إصابتين جديدتين في صفوفه، مشيراً إلى أنه لن يتمكن من خوض مباراته الأولى بعد العودة، والمقررة بعد ثمانية أيام.

وأوضح انه يتعين على جميع اللاعبين والمدربين والجهاز الفني الخضوع لفترة من العزل مدتها 14 يوماً، بعد كشف حالتين إيجابيتين بـ«كوفيد-19» تعودان للاعبين لم يكشف هويتهما، لكنه أكد انهما لا يعانيان من عوارض.

وبات دينامو دريسدن بذلك أول فريق لن يتمكن من التواجد على أرض الملعب مع استئناف المنافسات نهاية الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر ان يلاقي دينامو دريسدن صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية، الأحد المقبل مضيفه هانوفر ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وقال المدير الرياضي لدريسدن رالف مينجه في بيان «الحقيقة هي أننا خلال الأيام الـ14 المقبلة لن نتمكن من التدريب أو المشاركة في المباريات».

وكانت الفحوص الأولى التي خضع لها لاعبو دينامو دريسدن، كشفت إصابة لاعب واحد بفيروس كورونا. وقررت السلطات الصحية في درسدن وضعه بمفرده في الحجر اعتباراً من الثالث من مايو.

ولم تكشف السلسلة الثانية من الفحوص التي أجريت في الرابع من مايو أي حالة إيجابية بين اللاعبين أو الجهاز الفني. واستأنف الفريق التدريبات الجماعية الخميس الماضي، وشهدت حصتان تدريبيتان مخالطة بين اللاعبين.

ووضعت السلطات الكروية المحلية بروتوكولاً صحياً صارماً لاستئناف البطولة يقوم على إجراء اختبارات دورية وعزل أي شخص أو لاعب أو عضو في الجهاز الفني تأتي نتيجة فحصه إيجابية، وتدابير وقائية صارمة، تملي ما يجب القيام به في التدريب، أثناء السفر، في الإقامة، قبل وأثناء وبعد المباريات.

وستنطلق المرحلة السادسة والعشرين السبت المقبل بمباريات أبرزها في الدرجة الأولى «دربي الرور» بين شالكه وبوروسيا دورتموند، بينما يحل حامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفاً على أونيون برلين الأحد.