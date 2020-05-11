شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد :أحمد فتحى وعبد الله السعيد خسروا جمهور الأهلى وكسبوا الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عبد الحميد حارس مرمى النادى الاهلى الاسبق أن الثنائى عبد الله السعيد وأحمد فتحى لاعبا المارد الأحمر خسروا جماهير النادى من أجل المال ، وقال أمير عبد الحميد فى حواره مع ”الخليج 365” : " أحمد فتحى من حقه الرحيل هو أدرى بظروفه بس كانت أمنية حياتى يكمل في الاهلى بس هو بص للحتة المالية أكتر "

وعن موقف عبد الله السعيد قال أمير عبد الحميد : "الامر متشابه الاثنين مواهب كروية مميزة ولكنهم خسروا حب الجماهير وفضلوا الفلوس ، ومقدر ظروفهم لانهم مش ولاد النادى وحسوا أنهم مش هيكون ليهم مستقبل في الأهلى لا تدريب ولا إدارة ".

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وسجل "السعيد" مع الأهلي 50 هدفًا فى 154 مباراة، ومع الإسماعيلى 34 هدفًا فى 136 مباراة، ومع بيراميدز سجل 15 هدفًا فى 15 مباراة.

وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

وفاز السعيد مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

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وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا.

وبعد 12 عاماً من المجد والتألق بالقميص الأحمر، رفض أحمد فتحى الاستمرار مع الأهلى وفضل الانضمام لبيراميدز مع بداية الموسم المقبل بداعى "سنة الحياة" ليكمل مسلسل الراحلين من الجيل الذهبى للنادى الأهلي بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور.