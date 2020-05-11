جدول مباريات اليوم الاثنين 11-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

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يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الاثنين الموافق 11-5-2020، الذي يشهد استمرار عجلة مباريات الدوري البيلاروسي الدرجة الأولى لليوم الثالث على التوالي، بينما أجريت جميع مواجهات الجولة الأولى من الدوري الكوري الجنوبي يوم أمس وايضًا يومي الجمعة والسبت.
ومن أبرز نتائج مباريات الجولة الأولى بالدوري الكوري الجنوبي، تحقيق نادي “أولسان هيونداي” حامل اللقب فوزًا كاسحًا على “سانغجو سانغمو” برباعية نظيفة تصدر به جدول الترتيب بفارق الاهداف عن أقرب منافسيه.
وخطف “جيونبك هيونداي” ثلاثة نقاط غالية بعد فوزه على “سوون سامسونج” في الدقائق الاخيرة من زمن المباراة، بينما حقق”جانجون إف سي” أولى المفاجآت بعد انتصاره على “إف سي سيئول” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
والآن حان دور مباريات اليوم الإثنين، ففي بيلاروسيا تُلعب ختام مواجهات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى بين “كرومكاشي مينسك” صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط، ونظيره “جوميلزهيلدورترانز” الذي يقبع في المركز الرابع بنفس الرصيد، وتنطلق بداية اللقاء في الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
وفي أرمينيا، يخوض نادي “لوموكوتيف يريفان” الأرمني مباراة ودية أمام مواطنه “أوراتو” في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينيتش، وتعتبر هذه المباراة هي الرابعة لفريق لوموكوتيف يريفان في ظرف أسبوع.
والتالي جدول مباريات اليوم الاثنين 11-5-2020
مباريات الدوري البيلاروسي الدرجة الأولى – الجولة الخامسة
- جوميلزهيلدورترانز – كرومكاشي مينسك. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
مباريات ودية (آرمينيا)
- لوموكوتيف يريفان – أوراتو. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
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