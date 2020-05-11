رياضة | الزمالك يجدد مفاضاته مع نجم بيراميدز بعد تراجع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يجدد مفاضاته مع نجم بيراميدز بعد تراجع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط جهاز الكرة في نادي الزمالك لإعادة فتح خط المفاوضات مع رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك قرر إعادة النظر في هذا الأمر بعدما علم أن إدارة الأهلي قررت الانسحاب من التفاوض على الظفر بخدمات اللاعب، خاصة في ظل حاجة القلعة البيضاء لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد.

ويتواجد على رادار الزمالك في الوقت الحالي لتدعيم هذا المركز، كلا من، مر جابر، لاعب بيراميدز، وكريم العراقى، لاعب المصرى البورسعيدى، بجانب رجب بكار.

يشار إلى أن السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد صرف نظر عن فكرة التعاقد مع رجب بكار، مطالبا الإدارة بعدم استكمال المفاوضات بحجة عدم ثبات مستوى اللاعب.