رياضة | قرار صادم منتظر في مدريد تجاه لاعبيه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار صادم منتظر في مدريد تجاه لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار تقرير إسباني إلى قرار تسعى إليه إدارة ريال مدريد الإسباني في الفترة القادمة سيصدم نجوم فريق كرة القدم بالنادي.

حيث قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأسبانية أن الريال يُخطط لتخفيض قيمة 30% من أجور لاعبي كرة القدم في الموسم المقبل في ظل الأزمات الإقتصادية بالنادي الناتجة عن جائحة كورونا.

وأكدت الصحيفة أن التخفيض سيكون منفصلًا عن قيمة الـ10% التي خفضها النادي بسبب الظروف الحالية.

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وأوضحت الصحيفة أن الملكي يصرف قيمة 283 مليون يورو سنويا على الفريق الأول لكرة القدم وجهازه الفني وفي حال التخفيض سيوفر النادي قيمة 85 مليون يورو المبلغ الذي سيصل إلى 100 مليون يورو عند إضافة الخصم الموقع على فريق الشباب.

وأضافت الصحيفة أن كبار أندية كرة القدم ستتأثر بالأزمة الحالية وتتبع كافة الأندية إجراءات لتخفيض رسوم اللاعبين والأجهزة الفنية لتخفيض الخسائر.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان أعلن رغبته في خفض 50% من قيمة رواتب اللاعبين الأمر الذي رفضه البرازيي نيمار دا سيلفا.