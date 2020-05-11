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رياضة | خماسي استحقوا الكرة الذهبية في نظر رونالدو الظاهرة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر خماسي استحقوا الكرة الذهبية في نظر رونالدو الظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رأى نجم السابق رونالدو دي ليما الظاهرة 5 لاعبين كانوا يستحقون الحصول على الكرة الذهبية لكنهم لم يحصدوها خلال مسيرتهم.

ظهر اللاعب رونالدو البرازيلي في بث مباشر عبر منصة "إنستجرام" مع ديل بيرو أسطورة يوفنتوس وقال: "كان هناك 5 لاعبين يستحقون الفوز بجائزة الكرة الذهبية في السابق، وهم (ديل بييرو وباولو مالديني وفرانشيسكو توتي وراؤول جونزاليس)".

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وأشاد بمواطنه كارلوس: "بالطبع، لا يجب أن ننسى روبرتو كارلوس، والذي حل وصيفًا في مناسبتين".

وأما أليساندرو فقال عنه: "دائمًا ما كنت تقدم أداءً رائعًا، وكنت تستحق الفوز بالجائزة من وجهة نظري".

واختتم ديل بيرو حواره فقال: "بالتأكيد كنت أتمنى الفوز الجائزة، لكنني لست نادمًا على عدم الفوز بها، في هذه الحياة أنت تفوز وتخسر، كما حدث معي في أو البطولة الأوروبية".

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