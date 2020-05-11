رياضة | الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعد لخطف صفقة جديدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك للدخول في منافسة مع غريمه التقليدي النادي الأهلي في صفقة مفاجأة لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار لاعب نادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم للفريق.

وسيبدأ مسئولو الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار ومسئولو بيراميدز خلال الفترة القادمة لضم اللاعب في أسرع وقت.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع رجب بكار في الصيف ولكن تراجع الفريق من الصفقة ليفسح المجال أمام الزمالك في إنهائها بشكل أسهل.